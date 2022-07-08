Крутой раскрыл правду об отношениях с Аллегровой

Игорь Крутой знаком с певицей Ириной Аллегровой больше 20 лет. Когда они впервые исполнили песню «Незаконченный роман», артистов сразу поженили. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Крутой всегда охотно рассказывает о своей супруге Ольге, в которую влюбился с первого взгляда. Она, в свою очередь, бросила супруга ради композитора. Даже ребенок не помешал возникшей любви. К падчерице артист всегда относился как к родной и удочерил ее.

При этом образ примерного семьянина портили слухи о романе с Ириной Аллегровой. Однако Крутой признался, что их связывали исключительно платонические отношения. При этом он добавил, что не смог бы творить для человека, к которому не испытывает симпатии.

«Невозможно писать для человека, в которого немножко не влюблен. У нас с ней платонические отношения», — цитирует Крутого Teleprogramma.pro.

Слухи о романе артистов были настолько популярны, что даже у тещи Крутого возникли вопросы.