Маршал рассказал о возникшей после коронавируса деменции

Певец с трудом вспоминает хиты во время выступлений. На проблемы с памятью он пожаловался перед концертом в Кемерове. Об этом сообщает "Слово и дело".

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«Есть песни, которые я не пел много лет, пытаюсь сейчас вспомнить текст. Потому что в моем возрасте существует некая такая вещь, как деменция. То есть какие-то отголоски существуют событий», — рассказал Маршал.

На проблемы с памятью артист обратил после того, как переболел коронавирусом. Ему стало сложнее сочинять тексты, так как приходящие на ум строчки забываются за секунды.

«После перенесенного заболевания, стало что-то с ближней памятью: пишу что-то, стих какой-нибудь, строчка перешла, отвернулся на секунду — раз — и пелена», — говорит певец.

Но артист не намерен отказываться от написания песен и концертов.