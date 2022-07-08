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2 часа назад

Решетова раскрыла секрет борьбы со старением

Мария Иглина

26-летняя модель Анастасия Решетова рассказала о способе борьбы со старением. Подробностями девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Решетова раскрыла секрет борьбы со старением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вот, что ответила Анастасия на вопрос, не боится ли она старости:

"Женщина, которая сильно боится своего возраста, в глубине души боится перестать быть интересной. Это значит, что, кроме внешности, ей нечем заинтересовать человека".

Девушка также отметила, что чем старше она становится, тем больше понимает мир и себя. И добавила, что для продления молодости и красоты необходимо правильно питаться и ухаживать за собой.

Ранее Тодоренко спровоцировала слухи о рождении ребенка.

Звёзды,Анастасия Решетова,
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