Решетова раскрыла секрет борьбы со старением

Вот, что ответила Анастасия на вопрос, не боится ли она старости:

"Женщина, которая сильно боится своего возраста, в глубине души боится перестать быть интересной. Это значит, что, кроме внешности, ей нечем заинтересовать человека".

Девушка также отметила, что чем старше она становится, тем больше понимает мир и себя. И добавила, что для продления молодости и красоты необходимо правильно питаться и ухаживать за собой.