Раскрыто имя 7-месячного сына Нюши

14 декабря 2021 года певица во второй раз стала мамой. Как сообщает Telegram-канал Super, Нюша назвала сына Сафроном. В декабре 2021 года в Дубае певица родила второго ребенка. Имя новорожденного сына артистка скрывала с его момента рождения. Поклонники были уверены, что имя новорожденного малыша будет не менее оригинальным, чем у его старшей сестры — Серафимы-Симбы.
Ранее Нюша вместе с семьей эмигрировала из России. Последние месяцы беременности и роды певицы прошли в ОАЭ.
«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся»,
— рассказала звезда.