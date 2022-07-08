Ким Кардашьян рассказала, сколько ботокса она себе вводит

«Мне не всё равно. Я действительно искренне забочусь о том, чтобы хорошо выглядеть. Наверное, меня это волнует больше, чем 90% людей на этой планете. Это нелегко, когда ты мама и устаёшь в конце дня или учишься в школе, а я — всё вышеперечисленное. Я делаю свои косметические процедуры обычно поздно вечером. После того, как все ложатся спать, я делаю лазерные процедуры. Я смирилась с тем, что не являюсь идеальной, а раньше я такой не была. Я ненавижу свои руки — они морщинистые и отвратительные. Но я прожила жизнь, я сменила столько подгузников этими руками, я обнимала своих детей этими руками, так что я смирилась с ними. Старение не означает, что я не буду стремиться к совершенству, но наступает момент, когда ты говоришь: "Ладно, моё здоровье важнее всего остального". Это трудно объяснить, потому что я спокойна, но я всё равно сделаю всё, чтобы выглядеть и чувствовать себя молодой. Это не значит, что я не знаю разницы между красотой и нездоровым ощущением, что я не могу стареть. Мне 41 год. Я всегда хочу выглядеть соответствующе. Наступает момент, когда вы заходите слишком далеко»,