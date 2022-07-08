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14 минут назад

Ким Кардашьян рассказала, сколько именно ботокса и филлеров она вводит в своё лицо

Mainstyle

В этом месяце издание Allure посвятило свою обложку Ким Кардашьян и её новой линейке по уходу за кожей под названием SKKN. Звезда рассказала, что именно она делает сохранения своей красоты без капли морщин. На удивление многих, в её повседневной рутине гораздо меньше пластических операций и вмешательств косметологов, чем могут подумать некоторые недоброжелатели. Икона современного стиля призналась, что сейчас у неё есть «немного ботокса» в пространстве между бровями. Однако у звезды никогда не было филеров в щеках или губах, ведь даже слухи о нарощенных ресницах и татуаже бровей оказались ложью.

Ким Кардашьян рассказала, сколько ботокса она себе вводит
Фото: MainstyleMainstyle

«Никаких филлеров. Никогда не заполняла ни то, ни другое, никогда. Я никогда не наращивала ресницы. Я никогда ничего не делала. Сегодня у меня есть лишь капля туши для ресниц»,

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— заявила Ким.

Но зато Кардашьян рассказала, что регулярно пользуется лазерными процедурами.

«Мне не всё равно. Я действительно искренне забочусь о том, чтобы хорошо выглядеть. Наверное, меня это волнует больше, чем 90% людей на этой планете. Это нелегко, когда ты мама и устаёшь в конце дня или учишься в школе, а я — всё вышеперечисленное. Я делаю свои косметические процедуры обычно поздно вечером. После того, как все ложатся спать, я делаю лазерные процедуры. Я смирилась с тем, что не являюсь идеальной, а раньше я такой не была. Я ненавижу свои руки — они морщинистые и отвратительные. Но я прожила жизнь, я сменила столько подгузников этими руками, я обнимала своих детей этими руками, так что я смирилась с ними. Старение не означает, что я не буду стремиться к совершенству, но наступает момент, когда ты говоришь: "Ладно, моё здоровье важнее всего остального". Это трудно объяснить, потому что я спокойна, но я всё равно сделаю всё, чтобы выглядеть и чувствовать себя молодой. Это не значит, что я не знаю разницы между красотой и нездоровым ощущением, что я не могу стареть. Мне 41 год. Я всегда хочу выглядеть соответствующе. Наступает момент, когда вы заходите слишком далеко»,

— поделилась звезда.

Кардашьян также затронула вопрос о том, чувствует ли она вину за свою важную роль в создании нереального стандарта красоты для многих девушек.

«Если я это делаю, значит, это достижимо. Существует так много различных стандартов красоты — будь то Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, МэриМэрилин Монро. Когда я была подростком, в моде были только блондинки. Мой менталитет никогда не был таким: ты видишь их по телевизору или в журналах и выбираешь, кем ты хочешь быть. Это было всегда, но будь собой, находи красоту во всём,

— подытожила Ким.

В любом случае имя Кардашьян уже давно стало целым явлением в модном и косметическом мире, и мы надеемся, что звезда продолжит продвигать любовь к себе на многомиллионную аудиторию.

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