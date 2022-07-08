Прилучный устроил романтичный сюрприз возлюбленной

Павел Прилучный наслаждается новыми отношениями с актрисой Зепюр Брутян. Многие считают, что этот роман – пиар. Но актер каждый раз доказывает свои чувства к актрисе. Интересно, что раньше Павел никогда не афишировал свои отношения. После развода с Агатой Муцениеце в 2020 году ему приписывали роман со звездой “Папиных дочек” Мирославой Карпович. Однако актер никогда не появлялся с девушкой на публике вместе, только изредка папарацци ловили влюбленных на отдыхе. Но теперь в личной жизни Прилучного все иначе. Он не устает делиться фотографиями с Зепюр и не скрывает романтичные свидания, которые устраивает для возлюбленной.

Фото: New Magazine New Magazine

Именно такое поведение актера стало поводом для обсуждения. Большинство уверены, что это ничто иное, как пиар-ход. Пару месяцев назад поговаривали, что Павел и Зепюр тайно расписались, был предоставлен даже документ. Но подтверждения этим слухам не было. Помимо этого, у Прилучного и Брутян есть обручальные кольца на безымянных пальцах. Скорее всего предполагаемые супруги познакомились друг с другом на съемках сериала “В клетке”.

Недавно Павел Прилучный еще раз показал свои искренние чувства к коллеге. Молодой человек преподнес любимой букет ромашек, а потом устроил прогулку на воздушном шаре. “Вчера мы говорили о том, что я никогда не летала на воздушном шаре и видела как в Каппадокии очень красиво почти каждый день поднимаются шары при рассвете, а сегодня меня привезли сюда! Это очень неожиданно!!! Правда!”, - поделилась своими эмоциями Зепюр.