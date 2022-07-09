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1 час назад

Олег Газманов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"

Ревизор.ru

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Народный артист РФ Олег Газманов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве".

Газманов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Указ Президента России Владимира Путина с формулировкой: "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Газманова Олега Михайловича", — опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 8 июля.

Напомним, что творческую деятельность Газманов начал в советские времена в группе "Атлантик", также состоял в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярным артиста сделала песня 1987 года "Люси", исполняемая в дуэте с сыном Родионом. Вскоре музыкант и исполнитель создал группу "Эскадрон", существующую по сей день. Песни Газманова исполняют такие звезды российской эстрады, как Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару.

Тем же указом режиссер-постановщик Государственного Кремлевского дворца Марина Худина удостоена почетного звания Заслуженного артиста РФ.

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