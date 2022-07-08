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27 минут назад

Дом звезды «Секса в большом городе» продадут в Калифорнии

Lenta.ru

В Калифорнии выставили на продажу дом, который принадлежал ныне покойному американскому актеру Уилли Гарсону, известному по роли в сериале «Секс в большом городе». За объект попросили более миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Дом звезды «Секса в большом городе» продадут в Калифорнии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк обойдется новому владельцу почти в 1,7 миллиона долларов (более 108,6 миллиона рублей). Объект находится в районе Лос-Анджелеса — Вэлли-Виллидж. Гарсон владел им с 2005 года, когда купил его более чем за миллион долларов. В 2011 году дом перешел в собственность траста, зарегистрированного на имя актера.

Бывший дом звезды сериала был построен в 1920-х годах, он занимает площадь в 152 квадратных метра. Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат, гостиная с камином, кухня, соединенная со столовой и кладовая. На территории меньше гектара оборудован бассейн.

Уилли Гарсон скончался в сентябре 2021 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти актера стал рак поджелудочной железы. Его кончину прокомментировали актрисы из «Секса в большом городе». Исполнительница роли Миранды Синтия Никсон призналась, что все на съемочной площадке обожали работать с Гарсоном.

Звёзды,Уилли Гарсон,Синтия Никсон,
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