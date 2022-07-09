Майкла Джексона нет с нами уже 13 лет. За свою недолгую жизнь гениальный музыкант смог перевернуть шоу-бизнес, повлиять на смежные с музыкой сферы, а также оставил после себя троих наследников. Трое детей Джексона пошли совершенно разными путями, однако за ними по-прежнему следят миллионы глаз по всему миру, так же как и за их отцом. Мы решили познакомиться вас чуть ближе с младшими Джексонами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Принс Джексон

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Старший сын Майкла Джексона родился в 1997 году. Матерью мальчика стала вторая жена Майкла Джексона Дэбби Роу. Певец так долго ждал момента, когда сможет стать отцом, что рождение сына, по его признанию, стало величайшим событием в его жизни. После Принса у Джексона родилось еще двое детей, и старший сын Джексона негласно был папиным помощником в заботе над младшими братом и сестрой. Джексон позаботился о том, чтобы его дети получали самое лучшее образование, куда бы не отправилась звёздная семья, их сопровождала учительница, которая проводила настоящие школьные занятия в условиях отелей для наследников Поп-короля. В детстве дети Майкла буквально объездили половину мира и увидели своими глазами вещи, о которых простые дети узнают лишь из учебников. После смерти отца Принс продолжил обучение в школе, затем поступил в один из топовых университетов в Калифорнии и обучался на продюсера. Сегодня молодой человек — успешный предприниматель, у которого есть своя продюсерская компания. До сих пор Принс невероятно близок со своей младшей сестрой и братом — смерть отца невероятно сплотила его детей.

Пэрис Джексон

Единственная дочь Джексона родилась в 1998 году, ее матерью так же стала Дэбби Роу. Во время родов Роу чуть не умерла, и Пэрис стала ее последним ребенком. У Джексона и Роу было соглашение, по которому она не имеет право претендовать на детей после развода, поэтому после того как пара разошлась, Принс и Пэрис остались с отцом, который в одиночку заботился о двух маленьких детях. Для Джексона Пэрис была настоящей принцессой — артист обожал дочь, но был довольно строг с обоими детьми, что нетипично для звездного родителя, который, как правило, ни в чем не отказывает наследникам. Старшие дети певца знали, что поход в магазин игрушек или в парк аттракционов возможен только после того как они покажут отцу отличные отметки за контрольные или же не провинятся в поведении. Артист старался воспитать детей так, чтобы они не чувствовали себя особенными из-за того, в какой семье родились. На сегодняшний день Пэрис — самый известный ребенок музыканта. После смерти отца Джексон продолжала обучение в школе, как и ее братья, но после окончания не отправилась учиться дальше. Юной девушке начали поступать предложения о сотрудничестве от модельных агентств и Пэрис ухватилась за этот шанс. Сегодня девушка активно принимает участие в рекламных съемках, представляет крупные косметические бренды, снимается в кино, а также выступает на сцене с собственной группой. Как признается сама Джексон, музыка для нее — развлечение и не более, ее основная деятельность — работа моделью. Несмотря на совершенно другой стиль исполнения, Пэрис неизбежно подвергается сравнениям со своим легендарным отцом, зрители ждут от нее если не такого же уровня материала, то схожие моменты на выступлениях, однако приблизиться к Майклу Джексона не могут даже профессиональные артисты. К слову, как и их звездный отец, дети Джексона занимаются благотворительностью.

Биги Джексон