Серов попросил дочь съехать из дома за три дня

«Месяц назад папа поднял эту тему, ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас он не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда», — заявила Серова в социальных сетях.