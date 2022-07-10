Серов попросил дочь съехать из дома за три дня

Дочь певца Александра Серова Мишель призналась, что отец попросил ее вместе с мужем и детьми съехать из их общего дома. Исполнитель дал срок в три дня.
Серова призналась, что ее новым домом стал загородный особняк на Киевском шоссе. Дочь исполнителя рассказала, что ее звездный отец попросил съехать из их общего дома, так как он захотел побыть один.
«Месяц назад папа поднял эту тему, ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас он не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда», — заявила Серова в социальных сетях.
Также девушка добавила, что ее отец сам настоял на совместном проживании 1,5 года назад. Тогда исполнителю было одиноко.