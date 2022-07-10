Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук отреагировала на слухи о разводе с супругом Алексеем Чумаковым. Артистка отметила, что подобную информацию публикуют ради пиара. Ковальчук и Чумаков стараются не афишировать подробности личной жизни, поэтому, по мнению певицы, зачастую появляются слухи о скором разводе знаменитостей. Артистка призналась, что за время семейной жизни они с мужем сталкивались с кризисами, однако о долгой размолвке речь не шла. «Все потому, что хочется немного чернухи. Мы ее не выдаем. Мы все неправильное не считаем нужным выносить на суд зрителей. У нас есть свои тараканчики семейные, за 15 лет, конечно же, у нас были кризисы в отношениях. Мы обычные люди», — рассказала певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV. Кроме того, исполнительница добавила, что за годы семейной жизни научилась игнорировать подобные слухи. Артистку могут задеть лишь оскорбления в адрес ее близких.