Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Чумаковым

Слово и Делоиещё 1

Певица Юлия Ковальчук отреагировала на слухи о разводе с супругом Алексеем Чумаковым. Артистка отметила, что подобную информацию публикуют ради пиара. Ковальчук и Чумаков стараются не афишировать подробности личной жизни, поэтому, по мнению певицы, зачастую появляются слухи о скором разводе знаменитостей. Артистка призналась, что за время семейной жизни они с мужем сталкивались с кризисами, однако о долгой размолвке речь не шла. «Все потому, что хочется немного чернухи. Мы ее не выдаем. Мы все неправильное не считаем нужным выносить на суд зрителей. У нас есть свои тараканчики семейные, за 15 лет, конечно же, у нас были кризисы в отношениях. Мы обычные люди», — рассказала певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV. Кроме того, исполнительница добавила, что за годы семейной жизни научилась игнорировать подобные слухи. Артистку могут задеть лишь оскорбления в адрес ее близких.

Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Чумаковым
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Звёзды,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители