«Используют его для зарабатывания денег»

Модельер Вячеслав Зайцев принял участие в столичных мероприятиях. Передвигается он исключительно в инвалидном кресле. Всему виной тяжелая болезнь. Об этом сообщает «Абзац».
Близкий друг историка моды манекенщик Александр Ширшов обвиняет его окружение в преследовании корыстных целей. Он уверен, что все деньги помощники модельера забирают себе.
«Используют его как свадебного генерала для зарабатывания денег. Торгуют его именем. У него официальная зарплата 47 тысяч. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Зато команда Зайцева получает около 1,5-2 млн за одно мероприятие»,
— заявил Ширшов.
Ранее мы писали о том, что модель раскрыла ужасную изнанку своей профессии.