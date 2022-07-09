«Используют его для зарабатывания денег»

«Используют его как свадебного генерала для зарабатывания денег. Торгуют его именем. У него официальная зарплата 47 тысяч. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Зато команда Зайцева получает около 1,5-2 млн за одно мероприятие»,