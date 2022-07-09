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1 час назад

«Используют его для зарабатывания»: кому достаются все деньги Зайцева

Катерина Саломе

Модельер Вячеслав Зайцев принял участие в столичных мероприятиях. Передвигается он исключительно в инвалидном кресле. Всему виной тяжелая болезнь. Об этом сообщает «Абзац».

«Используют его для зарабатывания денег»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Близкий друг историка моды манекенщик Александр Ширшов обвиняет его окружение в преследовании корыстных целей. Он уверен, что все деньги помощники модельера забирают себе.

«Используют его как свадебного генерала для зарабатывания денег. Торгуют его именем. У него официальная зарплата 47 тысяч. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Зато команда Зайцева получает около 1,5-2 млн за одно мероприятие»,

— заявил Ширшов.

Ранее мы писали о том, что модель раскрыла ужасную изнанку своей профессии.

Звёзды,Александр Ширшов,Вячеслав Зайцев,
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