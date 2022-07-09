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1 час назад

Продюсер Герасимов считает, что Моисеев больше не в состоянии выходить на сцену

Слово и Дело

Эстрадный певец Борис Моисеев больше не выйдет на сцену, чтобы исполнить своих хиты для поклонников. Таким мнением поделился продюсер Александр Герасимов.

Продюсер заявил, что Моисеев больше не выйдет на сцену
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Моисеев уже давно не появлялся на сцене из-за состояния здоровья. Герасимов считает, что фанаты могут не ждать его возвращения на эстраду.

«Боря понимает, что такую нагрузку ему не потянуть. Может, именно за счет размеренного образа жизни он и выживает»,

— высказался продюсер в интервью для «Экспресс газеты».

Ранее стало известно, что исполнитель хита «Голубая луна» получает достойные пенсионные выплаты. Моисеева даже назвали самым богатым пенсионером среди российских звезд.

Звёзды,Александр Герасимов,Борис Моисеев,
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