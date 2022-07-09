Продюсер заявил, что Моисеев больше не выйдет на сцену

Эстрадный певец Борис Моисеев больше не выйдет на сцену, чтобы исполнить своих хиты для поклонников. Таким мнением поделился продюсер Александр Герасимов .

Моисеев уже давно не появлялся на сцене из-за состояния здоровья. Герасимов считает, что фанаты могут не ждать его возвращения на эстраду.