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2 часа назад

Певец Авраам Руссо подарил Гузеевой часы за $25 тыс. за хорошую работу

Газета.Ruиещё 2

Российский певец Авраам Руссо рассказал, что специально заказал дорогие часы для ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой. Об этом артист сообщил в подкасте «Ниче святого».

Авраам Руссо подарил Гузеевой часы за $25 тыс. за хорошую работу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я увидел, что эта женщина сидит в этой программе много лет. Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила», — поделился Руссо.

Лариса Гузеева обрела известность благодаря картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» 1984 года, в котором сыграла бесприданницу Ларису Огудалову. В 2008 она начала свою карьеру в качестве телеведущей на «Первом канале» в шоу «Давай поженимся!», где работает до сих пор.

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