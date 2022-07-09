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1 час назад

Почему Андрей Малахов внезапно похудел на 10 килограммов

РИА "ФедералПресс"

Телеведущий Андрей Малахов заметно похудел в последнее время. На это есть ряд причин, которые связаны с изменениями в жизни шоумена.

Почему Андрей Малахов внезапно похудел на 10 килограммов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Передача Малахова на протяжении многих лет выходила каждый будний день. Из-за этого ее ведущему приходилось постоянно участвовать в съемках. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, он ходил в зал утром перед работой.

Но когда у Малахова появился сын, пришлось выбирать между семьей и внешним видом. Телеведущий выбрал больше времени проводить с сыном и перестал посещать зал. И зрители заметили, что ведущий программы поправился. Также известно, что телевизор добавляет лишние килограммы всем, кого там показывают.

Сейчас же будничное шоу Малахова заменили актуальные информационно-аналитические передачи. Благодаря этому у звезды появилась возможность больше времени уделять себе. Сейчас у него только два проекта: «Привет, Андрей!» в субботу и «Песни от всей души» в воскресенье.

50-летний телеведущий сейчас весит 88 килограммов при росте 183 сантиметра. Известно, что он отправится в отпуск и посетит оздоровительный центр, где проходят различные программы по оздоровлению и детоксу. Не исключено, что там он похудеет еще больше, пишет «teleprogramma.pro».

Звёзды,Андрей Малахов,
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