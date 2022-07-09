Почему Андрей Малахов внезапно похудел на 10 килограммов

Телеведущий Андрей Малахов заметно похудел в последнее время. На это есть ряд причин, которые связаны с изменениями в жизни шоумена.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Передача Малахова на протяжении многих лет выходила каждый будний день. Из-за этого ее ведущему приходилось постоянно участвовать в съемках. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, он ходил в зал утром перед работой.

Но когда у Малахова появился сын, пришлось выбирать между семьей и внешним видом. Телеведущий выбрал больше времени проводить с сыном и перестал посещать зал. И зрители заметили, что ведущий программы поправился. Также известно, что телевизор добавляет лишние килограммы всем, кого там показывают.

Сейчас же будничное шоу Малахова заменили актуальные информационно-аналитические передачи. Благодаря этому у звезды появилась возможность больше времени уделять себе. Сейчас у него только два проекта: «Привет, Андрей!» в субботу и «Песни от всей души» в воскресенье.