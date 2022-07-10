Лолита требовала задержать самолет, чтобы выспаться

Певица Лолита Милявская требовала задержать вылет самолета, чтобы она успела "еще поспать", пишет "Экспресс газета". По данным портала, артистка в аэропорту легла на диван и не захотела вставать, хотя ей уже было пора идти на посадку. Помощник Лолиты уговаривал ее подняться.
"Нет, Лех, можно я еще тут в аэропорту посплю? Лех, а ты можешь для меня самолет задержать хоть раз, чтобы все начали обсуждать, что я сволочь, что я известная артистка, и поэтому из-за меня самолет задержали? А я еще посплю", — сказала она.
Позже Милявская объяснила, зачем выложила такое видео. По ее словам, ролик был снят в шутку с целью показать тяжесть работы звезд. Ранее Лолита в своем Telegram-канале раскритиковала создателей онлайн-марафонов. Артистка негодует по поводу того, что на рынке труда стало меньше профессионалов в области сантехники и строительства. Она пообещала поддержать марафон, в котором будут проходить подготовку рабочие.