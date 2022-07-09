«Сами не знают, от чего лечат»: Заворотнюк пожаловалась на врачей

Вот уже несколько лет актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появляется на публике и не общается с прессой, о ее состоянии знают только самые близкие. В этой ситуации внимание публики по очевидным причинам переключилось на старшую дочь знаменитости, 26-летнюю Анну Заворотнюк. Начинающая модель активно раскручивает свой микроблог. Не так давно Заворотнюк-младшая тяжело перенесла COVID-19. Девушка осталась не лучшего мнения о лечащих врачах, которым отдала огромные деньги.