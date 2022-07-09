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1 час назад

«Сами не знают, от чего лечат»: Заворотнюк пожаловалась на врачей

Экспресс газета

В своем микроблоге знаменитость рассказала, что она осталась недовольна работой профессиональных медиков и в какой-то момент даже решила обратиться к шаманам.

«Сами не знают, от чего лечат»: Заворотнюк пожаловалась на врачей
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Вот уже несколько лет актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появляется на публике и не общается с прессой, о ее состоянии знают только самые близкие. В этой ситуации внимание публики по очевидным причинам переключилось на старшую дочь знаменитости, 26-летнюю Анну Заворотнюк. Начинающая модель активно раскручивает свой микроблог. Не так давно Заворотнюк-младшая тяжело перенесла COVID-19. Девушка осталась не лучшего мнения о лечащих врачах, которым отдала огромные деньги.

«Из-за ковида у меня случилась полная потеря обоняния. Я была у пяти врачей и никто не понимал, что со мной, не могли поставить диагноз. Страшно болеть, когда ходишь к дорогущим врачам столицы, а они сами не знают, от чего тебя лечат», — сообщила Анна в микроблоге.

После китайской заразы у Заворотнюк-младшей начался синусит. Когда его вылечили, у манекенщицы стало постоянно закладывать нос. Вместо операции Анна предпочла консервативное лечение в виде сосудосуживающих капель, к которым она в итоге пристрастилась. Красотка пошла к другому врачу, который был шокирован запущенности ее случая и прописал гормональные препараты.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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