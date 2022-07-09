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1 час назад

Близкие Пугачевой раскрыли подробности отъезда певицы в Израиль

Слово и Дело

Источник из близкого окружения Аллы Пугачевой рассказал, зачем певица уехала в Израиль.

Близкие Пугачевой раскрыли подробности ее отъезда в Израиль
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Примадонна вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным покинула Россию в начале марта. Звездная семья находилась в Израиле четыре месяца, а позже переехала в латвийскую Юрмалу.

«И лечилась, и просто отдыхала. Пользовала косметические процедуры. Иногда, знаете, и отоспаться на свежем воздухе — лучшее лечение, а весна в Израиле начинается куда раньше, чем в России, и воздух там в это время просто замечательный», — рассказали близкие певицы «МК».

По словам источников, морской воздух в Прибалтике, где на данный момент находится Пугачева, ничем не хуже израильского. Они рассказали, что певица снимает виллу практически на побережье.

Звёзды,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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