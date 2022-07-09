Близкие Пугачевой раскрыли подробности ее отъезда в Израиль

Источник из близкого окружения Аллы Пугачевой рассказал, зачем певица уехала в Израиль.
Примадонна вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным покинула Россию в начале марта. Звездная семья находилась в Израиле четыре месяца, а позже переехала в латвийскую Юрмалу.
«И лечилась, и просто отдыхала. Пользовала косметические процедуры. Иногда, знаете, и отоспаться на свежем воздухе — лучшее лечение, а весна в Израиле начинается куда раньше, чем в России, и воздух там в это время просто замечательный», — рассказали близкие певицы «МК».
По словам источников, морской воздух в Прибалтике, где на данный момент находится Пугачева, ничем не хуже израильского. Они рассказали, что певица снимает виллу практически на побережье.