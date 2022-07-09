Близкие Пугачевой раскрыли подробности ее отъезда в Израиль

«И лечилась, и просто отдыхала. Пользовала косметические процедуры. Иногда, знаете, и отоспаться на свежем воздухе — лучшее лечение, а весна в Израиле начинается куда раньше, чем в России, и воздух там в это время просто замечательный», — рассказали близкие певицы «МК».