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53 минуты назад

Страстные поцелуи и объятия: Прилучный показал, чем занимается с Зепюр Брутян в Армении

Popcake.tv

Ранее Павел Прилучный не любил демонстрировать свою личную жизнь, но, судя по всему, его приоритеты слегка изменились. Теперь звезда «Мажора» активно показывает свою новую возлюбленную Зепюр Брутян, которая, если верить слухам, стала его женой. В Сеть просочился документ, подтверждающий, что артистка взяла фамилию Павла. Их брак зарегистрирован в мае этого года.

Прилучный показал, чем занимается с Зепюр Брутян в Армении
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

До этого парочка активно дразнила поклонников совместными фотографиями, а потом Зепюр уведомила, что это были всего лишь съемки. На какое-то время россияне даже поверили кудрявой красавице, но на этом парочка не прекратила проводить время вместе.

социальные сети

Теперь уже скрывать не имеет никакого смысла! Павел улетел на родину любимой — в Армению. Звезды сериала «В клетке» не стесняются демонстрировать страсть на камеру. Так, Прилучный обнял невесту, а затем страстно поцеловал. Все это происходило на фоне горы Арарат. Судя по всему, актеры, наконец, подтвердили свой таинственный роман. Пользователи Сети предположили, что они прилетели, чтобы познакомиться с родственниками девушки.

«Не за горами свадьба», «Отличная пара», «Рада за Павла. Наконец-то, обрел счастье», «Паша очень изменился рядом с Зепюр», «Мужчина меняется, когда его любит женщина», — пишут поклонники артиста на просторах Интернета.

Звёзды,Павел Прилучный,
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