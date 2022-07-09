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1 час назад

Выяснилось, почему вдова Шатунова не исполнила его последнюю волю

Клео.Ру

23 июня 2022 года на 49-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Шатунов. Согласно официальной версии, причиной смерти стал обширный инфаркт. Накануне певец, находясь на отдыхе, жаловался друзьям на жжение в груди. Приятели отвезли Юрия в ближайшую поликлинику, где его обследовали и направили в сосудистый центр. Певец скончался по дороге в машине скорой помощи.

Выяснилось, почему вдова Шатунова не исполнила его последнюю волю
Фото:  Клео.Ру Клео.Ру

Согласно воле самого Шатунова, его тело кремировали. Часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, а другую часть семья доставила в Германию, где музыкант жил последние годы. Юрий завещал, чтобы его прах развеяли над озером в Мюнхене, где он любил отдыхать.

Друг семьи рассказал изданию «Аргументы и факты», что последняя часть воли Шатунова еще не исполнена. Оказалось, что сделать это не так просто. К любимому озеру Юрия нельзя просто подъехать на машине. От ближайшего места стоянки необходимо пройти еще около пяти километров. К тому же сама семья не готова сделать это морально.

Когда воля Шатунова будет исполнена, неизвестно. Источник издания сообщает, что никаких особых церемоний проводиться не будет. Все сделают в узком кругу и без посторонних.

«Не определена дата. Близкие, когда сочтут нужным, отправятся на озеро. Сейчас его семье очень тяжело. В память о Юре надо как можно деликатнее освещать тему его смерти и все, что с этим связано», — рассказал друг семьи.

Напомним, что церемония прощания прошла в траурном зале Троекуровского кладбища 26 июня 2022 года. На следующий день провели отпевание и кремацию тела. 28 июня часть праха Шатунова захоронили на участке 24а Троекуровского кладбища.

Звёзды,Юрий Шатунов,
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