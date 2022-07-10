Стало известно, сколько платят Зайцеву в его Доме моды

Болезнь Паркинсона оказала сильное влияние на модного кутюрье Вячеслава Зайцева. Все чаще на мероприятия его привозят в инвалидном кресле. Друг дизайнера Александр Ширшов высказался, заявив, что все окружение Зайцева использует основателя Дома Моды в своих целях.
Пока Вячеслав Зайцев восстанавливает свое здоровье, его сотрудники ходят по ток-шоу и выдвигают друг другу разные обвинения. Сейчас Вячеслав Зайцев идет на поправку и чаще посещает доступные мероприятия. Однако первый манекенщик Дома Моды Александр Ширшов считает, что окружение Зайцева пользуется плохим самочувствия дизайнера.
«У Вячеслава Михайловича официальная зарплата в Доме моды — 47 тысяч. Больше он ничего не имеет. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Он даже не знает об этом. В таком состоянии находится, что не понимает, что рядом происходит. Вот его привезли — увезли и все. Что там происходит, сколько стоит, он вообще не знает», – говорит Ширшов.
Друг предполагает, что на состоянии Зайцева некоторые люди прилично зарабатывают. Например, недавно его привозили на конкурс моделей, пишет Starhit.
«Я говорил с девчонками, они заплатили большие деньги — по 300 долларов — за участие в этом нулевом конкурсе. То есть за то, что там дадут эту грамоту об участии в конкурсе моделей Дома моды Славы Зайцева, что ты заняла такое-то место, люди платили по 25 тысяч. В итоге его окружение получает от полутора до двух миллионов рублей», – утверждает друг.
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