Стало известно, сколько платят Зайцеву в его Доме моды

«У Вячеслава Михайловича официальная зарплата в Доме моды — 47 тысяч. Больше он ничего не имеет. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Он даже не знает об этом. В таком состоянии находится, что не понимает, что рядом происходит. Вот его привезли — увезли и все. Что там происходит, сколько стоит, он вообще не знает», – говорит Ширшов.