Маликов не общался месяц с женой из-за кризиса

Дмитрий и Елена Маликовы одна из самых ярких и в то же крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако даже у них случались эксцессы.

Певец Дмитрий Маликов познакомился со своей будущей супругой в 1992 году, уже будучи звездой российской эстрады. Тогда она его привлекла своей красотой, мудростью и обаянием. Отношения пары были очень крепкие, а рождение дочери в 2000 году только укрепило их. Однако спустя время случился конфликт, из-за которого Дмитрий и Елена чуть не расстались.