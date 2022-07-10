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1 час назад

Маликов не общался месяц с женой из-за кризиса в отношениях

Слово и Дело

Дмитрий и Елена Маликовы одна из самых ярких и в то же крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако даже у них случались эксцессы.

Маликов не общался месяц с женой из-за кризиса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певец Дмитрий Маликов познакомился со своей будущей супругой в 1992 году, уже будучи звездой российской эстрады. Тогда она его привлекла своей красотой, мудростью и обаянием. Отношения пары были очень крепкие, а рождение дочери в 2000 году только укрепило их. Однако спустя время случился конфликт, из-за которого Дмитрий и Елена чуть не расстались.

«У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились», — признался певец в интервью Starhit.

Певец также отметил, что залогом счастливого брака также является хорошая сексуальная жизнь. По его словам, если партнеру чего-то не хватает, то он начинает засматриваться налево.

Звёзды,Елена Маликова,Дмитрий Маликов,
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