Гагарина объяснила, почему скрывает свою дочь

Полина Гагарина родила девочку Мию от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. Решение не показывать ребенка певица приняла вместе с мужем. В своих социальных сетях она удовлетворяет интерес подписчиков только словесным описанием внешности девочки, сообщает ctnews.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«У нее невероятные глаза, они такие огромные! Я боюсь, если их увидят в соцсетях мои подписчики. Я оберегаю Мию, мне кажется, это так важно», – написала певица.

Свою беременность артистка скрывала от подписчиков до последних месяцев и о рождении дочери сообщила тоже не сразу. Подписчики много раз просили Гагарину показать ребенка, но певица утверждает, что девочка еще слишком мала, сообщает The Ftimes.

«Лет через десять, может быть… Мне бы не хотелось, чтобы дочку рассматривали миллионы глаз. Она еще такая малышка», – так написала Гагарина однажды в своих соцсетях.