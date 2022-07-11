Супруг певицы Нюши стал писателем

“Горжусь и поздравляю мужа с выпуском своей первой книги “Ненавредители”. Эта книга для тех, кто хочет перейти на новый уровень отношений со своим ребенком. Уровень, где больше созидания, взаимопонимания и гармонии. Книга в целом о родительстве, но и о каждом из нас. В основу Игорь заложил свою личную историю. Крутой и оригинальный момент, что о воспитании говорит мужчина. Мы привыкли, что о детях, семье, воспитании чаще говорит женщина женщине, так как бы принято больше. Привыкли, что “Мужчина с Марса, Женщина с Венеры”. А тут Марс общается с Венерой. И это здорово”, – поделилась своими эмоциями звезда.