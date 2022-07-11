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3 часа назад

Супруг певицы Нюши стал писателем

New Magazine

Нюша и Игорь Сивов познакомились в 2013 году во время Универсиады в Казани. На тот момент советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов был женат.

Супруг певицы Нюши стал писателем
Фото:  New Magazine New Magazine

Для Нюши этот факт оказался большой проблемой, так как она не хотела разбивать чужую семью и не была готова стать любовницей.

“Раньше это для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь”, – однажды призналась Нюша.

Бывшая жена Сивова, Алена, долгое время не давала развод. На тот момент она только недавно родила младшего сына. К тому же по закону супругам было выделено время на примирение и ждали, когда малышу исполнится год. В итоге, спустя время, Нюша и Игорь тайно расписались в Казани и устроили торжество на Мальдивах.

В 2018 певица родила супругу дочь Симбу, а в конце прошлого года Нюша стала мамой сына. Мальчику дали необычное имя – Саффрон. А на днях в семье произошло еще одно важное событие, о котором Нюша с гордостью сообщила в социальных сетях. Игорь Сивов выпустил свою первую книгу.

“Горжусь и поздравляю мужа с выпуском своей первой книги “Ненавредители”. Эта книга для тех, кто хочет перейти на новый уровень отношений со своим ребенком. Уровень, где больше созидания, взаимопонимания и гармонии. Книга в целом о родительстве, но и о каждом из нас. В основу Игорь заложил свою личную историю. Крутой и оригинальный момент, что о воспитании говорит мужчина. Мы привыкли, что о детях, семье, воспитании чаще говорит женщина женщине, так как бы принято больше. Привыкли, что “Мужчина с Марса, Женщина с Венеры”. А тут Марс общается с Венерой. И это здорово”, – поделилась своими эмоциями звезда.

Кроме того, недавно стало известно, что Нюша решила попробовать себя в новой сфере деятельности. Она станет коучем и будет помогать людям достигать финансового благополучия.

Звёзды,Игорь Сивов,
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