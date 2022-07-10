Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 минуты назад

Бритни Спирс застыдила документалистов, снимающих о ней фильмы

Inc-News

Бритни Спирс застыдила документалистов, снимающих о ней фильмы. 40-летняя певица назвала эти проекты «самой оскорбительной вещью», которую она когда-либо видела в жизни.

Спирс застыдила документалистов, снимающих о ней фильмы
Фото: Inc-NewsInc-News

Бритни Спирс поделилась в соцсетях впечатлениями, которые у неё вызывают документальные фильмы, снятые на основе её биографии. В прошлом году вышли сразу две таких картины – «Framing Britney Spears» («Обвиняя Бритни Спирс»), подготовленная газетой The New York Times, и «Britney vs. Spears» («Бритни против Спирса») стримингового сервиса Hulu. В них рассказывалось о сложностях, с которыми столкнулась юная артистка на пути к славе, а также о 13-летней опеке, под которой она находилась по воле своей семьи.

В обращении к фанатам Бритни задалась вопросом, а законно ли снимать документальное кино без разрешения героев.

«Ни один человек на земле не позволил бы – телесети, продюсерам или еще кому-то – выкапывать столько негативного материала и выпускать часовые выпуски, утверждая, что «ЭТО ПОМОГАЕТ МНЕ». ДЕЙСТВИТЕЛЬНО??? Это была самая оскорбительная вещь, которую я когда-либо видела в жизни»,

- написала певица.

Особенно ей не понравились в снятых о ней фильмах «возмутительная тональность» и «полное унижение» со стороны авторов, которое, по её мнению, незаконно.

«Это так оскорбительно, что даже не смешно… Америка... эта нация, которая только издевается надо мной»,

- подытожила пост Спирс.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители