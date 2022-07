Спирс застыдила документалистов, снимающих о ней фильмы

Бритни Спирс поделилась в соцсетях впечатлениями, которые у неё вызывают документальные фильмы, снятые на основе её биографии. В прошлом году вышли сразу две таких картины – «Framing Britney Spears» («Обвиняя Бритни Спирс»), подготовленная газетой The New York Times, и «Britney vs. Spears» («Бритни против Спирса») стримингового сервиса Hulu. В них рассказывалось о сложностях, с которыми столкнулась юная артистка на пути к славе, а также о 13-летней опеке, под которой она находилась по воле своей семьи.