Бритни Спирс застыдила документалистов, снимающих о ней фильмы. 40-летняя певица назвала эти проекты «самой оскорбительной вещью», которую она когда-либо видела в жизни.
Бритни Спирс поделилась в соцсетях впечатлениями, которые у неё вызывают документальные фильмы, снятые на основе её биографии. В прошлом году вышли сразу две таких картины – «Framing Britney Spears» («Обвиняя Бритни Спирс»), подготовленная газетой The New York Times, и «Britney vs. Spears» («Бритни против Спирса») стримингового сервиса Hulu. В них рассказывалось о сложностях, с которыми столкнулась юная артистка на пути к славе, а также о 13-летней опеке, под которой она находилась по воле своей семьи.
В обращении к фанатам Бритни задалась вопросом, а законно ли снимать документальное кино без разрешения героев.
«Ни один человек на земле не позволил бы – телесети, продюсерам или еще кому-то – выкапывать столько негативного материала и выпускать часовые выпуски, утверждая, что «ЭТО ПОМОГАЕТ МНЕ». ДЕЙСТВИТЕЛЬНО??? Это была самая оскорбительная вещь, которую я когда-либо видела в жизни»,
- написала певица.
Особенно ей не понравились в снятых о ней фильмах «возмутительная тональность» и «полное унижение» со стороны авторов, которое, по её мнению, незаконно.
«Это так оскорбительно, что даже не смешно… Америка... эта нация, которая только издевается надо мной»,
- подытожила пост Спирс.