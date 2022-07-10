Петросян рассказал, о чем жалеет после развода со Степаненко

Евгений Петросян рассказал, о чем он больше всего жалеет после развода с Еленой Степаненко. Подробностями юморист поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
Так, Петросян отметил, что ему грустно от того, что он больше не выступает со своей бывшей супругой:
"Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт".
Напомним, что Петросян и Степаненко прожили в браке 32 года. 16 ноября 2018 года они официально развелись.