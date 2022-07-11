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2 часа назад

Как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Тома Круза

Мира Маркина

Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006-м, в том же году у пары родилась дочь Сури. Правда, в 2012-м звезды развелись: девочка осталась жить с мамой в Нью-Йорке, а Том перестал общаться с наследницей. Как сейчас выглядит дочь пары и чем она занимается, читайте в материале «Рамблера».

Как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Тома Круза
Фото: Legion-mediaLegion-media

В апреле этого года Сури исполнилось 16 лет, она живет обычной жизнью подростка: учится в частной школе, занимается гимнастикой, большим теннисом, а также играет на гитаре, увлекается модой и дизайном. В свободное время она гуляет с друзьями по Нью-Йорку. Так, на днях звездную наследницу заметили на Манхэттене. Она надела классическую белую майку, шелковую юбку-миди лазурного оттенка и кеды Converse, дополнив образ желтой сумкой-шопером. В таком наряде Сури вместе со своей подругой отправилась в тематический магазин, посвященный вселенной Гарри Поттера.

Legion-media

Фотографии, сделанные папарацци, моментально разлетелись по социальным сетям: пользователи писали, что девушка все больше становится похожей на звездного отца. Другие же удивлялись тому, как быстро растут чужие дети.

Legion-media

Напомним, в 2006-м Том Круз в третий раз стал отцом: Кэти Холмс родила актеру дочь. Правда, после развода Том перестал общаться с наследницей. Сам актер заявлял, что все из-за его насыщенного графика, но вот инсайдеры рассказывали, что встречаться с Сури ему запретили саентологи! Мол, у представителей этого религиозного движения есть так называемый «черный список» лиц, с которыми последователям учения запрещается общаться, и Кэти Холмс с Сури попали в него.

Напомним, у Тома Круза есть еще двое детей от брака с Николь Кидман (они были вместе с 1990 по 2001 год): бывшие супруги усыновили дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.

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