Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды

Известно, что фотосессия проходила в ее особняке в Монтесито, Калифорния. На опубликованных фото 49-летняя Пэлтроу позирует у бассейна в широких джинсах на высокой посадке, прикрывая обнаженную грудь рукой. Стилисты и визажисты сделали акцент на естественную красоту актрисы. В кадре звезда кинокартины «Железный человек» предстала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа на лице.