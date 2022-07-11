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46 минут назад

49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды

Lenta.ru

Американская актриса Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы джинсов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что фотосессия проходила в ее особняке в Монтесито, Калифорния. На опубликованных фото 49-летняя Пэлтроу позирует у бассейна в широких джинсах на высокой посадке, прикрывая обнаженную грудь рукой. Стилисты и визажисты сделали акцент на естественную красоту актрисы. В кадре звезда кинокартины «Железный человек» предстала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа на лице.

Отмечается, что съемка посвящена запуску ее нового бренда одежды под названием G. Label и является рекламой для первой коллекции одежды.

Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
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