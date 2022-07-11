Дочь Беллуччи прошлась по подиуму в прозрачном платье

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева прошлась по подиуму в откровенном наряде. Об этом сообщает издание Paris Match.
17-летняя знаменитость приняла участие в десятом модном показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Сицилии в Италии. Известно, что на мероприятии также присутствовали модели Хайди Клум и Моника Беллуччи, актрисы Шэрон Стоун, Дрю Бэрримор, Эмма Робертс, Энн Хэтэуэй, певица Мэрайя Кэри и другие.
Так, Кассель появилась на шоу в корсетном платье из прозрачной ткани, из-под которого виднеется нижнее белье черного цвета. Помимо этого, наряд был украшен кружевом, кристаллами и жемчугом. Свой образ девушка дополнила перчатками выше локтя.