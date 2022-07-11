Диаз призналась в перевозке запрещенных веществ

Кэмерон Диаз призналась, что перевозила наркотики на заре своей карьеры.
В начале 90-х американка жила в Париже и пыталась прославиться в качестве модели, но добиться ей этого не удалось. Чтобы заработать деньги, будущая звезда Голливуда перевозила наркотические вещества из Франции в Марокко:
"Я была там целый год и не работала ни дня, пока не нашла одну работу — но на самом деле я думаю, что была мулом, возившим наркотики в Марокко",
– поделилась откровениями звезда в подкасте Second Life.
По словам актрисы, ей давали чемодан с якобы костюмами. Доставив один такой саквояж, девушка сбежала в Лос-Анджелес, где успешно прошла кастинг и получила роль в комедии "Маска".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие лекарственные растения запрещено выращивать дома.