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48 минут назад

Диаз призналась в перевозке запрещенных веществ

Мира Маркина

Кэмерон Диаз призналась, что перевозила наркотики на заре своей карьеры.

Диаз призналась в перевозке запрещенных веществ
Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену"Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

В начале 90-х американка жила в Париже и пыталась прославиться в качестве модели, но добиться ей этого не удалось. Чтобы заработать деньги, будущая звезда Голливуда перевозила наркотические вещества из Франции в Марокко:

"Я была там целый год и не работала ни дня, пока не нашла одну работу — но на самом деле я думаю, что была мулом, возившим наркотики в Марокко",

– поделилась откровениями звезда в подкасте Second Life.

По словам актрисы, ей давали чемодан с якобы костюмами. Доставив один такой саквояж, девушка сбежала в Лос-Анджелес, где успешно прошла кастинг и получила роль в комедии "Маска".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие лекарственные растения запрещено выращивать дома.

Звёзды,Кэмерон Диаз,
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