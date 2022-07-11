Экс-редактор Малахова рассказал о бешеных тратах звезды

Бывший редактор Андрея Малахова Вячеслав Тихонов рассказал о суммах, которые тратил телеведущий на развлечения. Об этом сообщает WomanHit .

Много лет назад, когда на экраны вышла картина "Выживший" с Леонардо ДиКаприо, Андрей решил сходить в кино вместе с друзьями. Для этого телеведущий снял кинозал с креслами, где есть кнопка вызова официантов, а также попкорн с трюфелем.