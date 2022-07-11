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3 часа назад

Экс-редактор Малахова рассказал о баснословных тратах звезды

Мира Маркина

Бывший редактор Андрея Малахова Вячеслав Тихонов рассказал о суммах, которые тратил телеведущий на развлечения. Об этом сообщает WomanHit.

Экс-редактор Малахова рассказал о бешеных тратах звезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Тихонова, однажды Малахов потратил 4 миллиона рублей на поход в кинотеатр.

Много лет назад, когда на экраны вышла картина "Выживший" с Леонардо ДиКаприо, Андрей решил сходить в кино вместе с друзьями. Для этого телеведущий снял кинозал с креслами, где есть кнопка вызова официантов, а также попкорн с трюфелем.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, куда Малахов пропал с ТВ.

Звёзды,Андрей Малахов,Вячеслав Тихонов,Леонардо ДиКаприо,
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