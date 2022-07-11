Ротару запретила сыну жениться на дочери Пугачевой

Певица София Ротару собственным отказом спровоцировала конфликт со своей коллегой Аллой Пугачевой. Артистка не дала Примадонне сосватать Кристину Орбакайте за своего сына.
Ротару выступила против женитьбы сына на Орбакайте, чего очень хотела Пугачева. Для Примадонны подобный отказ стал большим ударом, рассказал журналист Денис Сорокин.
«София Михайловна отнеслась к этой затее скептически, наверное, сказала: "Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой". Для Пугачевой это был большой удар»,
— заявил он в фильме «Ротару против Пугачевой. Битва за Крым».
Журналист добавил, что Пугачева и Ротару уже долгое время конфликтуют. Артистки постоянно соперничали на сцене.