Как выглядит взрослый сын Сергея Бодрова

В 2022-м актеру и режиссеру Сергею Бодрову мог бы исполниться 51 год. И хотя самого артиста не стало 20 лет назад, его дело продолжают дети.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Наследников безвременно ушедшей звезды часто сравнивают со знаменитым отцом. Дочь Ольга, которая пошла по стопам родителя и строит карьеру в кинематографе, не скрывает своих эмоций по этому поводу. Девушка не считает фамилию тяжелым крестом, с которым ей придется мириться до конца жизни. Наоборот, Бодрова гордится тем, что она дочь такого знаменитого и любимого народом человека.

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«Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное необязательно, а узнать о человеке можно через его работу», — делилась наследница звезды фильма «Брат».

Экспресс-газета

В отличие от сестры, сын Бодрова совсем не застал его. Когда Сергей умер, его младшему наследнику исполнился всего месяц. Примечательно, что в итоге Александр рос полной копией прославленного родителя.

«Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — делилась вдова Бодрова Светлана.

Экспресс-газета

Как и старшая сестра, преобразившийся в симпатичного молодого человека Саша занялся творчеством. Вот только заинтересовал сына звезды кинодилогии «Брат» не кинематограф, а рэп. Несколько лет назад Бодров вместе с товарищем даже создал группу CRACK SQUAD.

«Она (группа, — прим. ред.) была посвящена лайфстайлу, андеграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним — simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саней», — рассказывали друзья Саши.