Пике расстался с любовницей ради спасения брака

Похоже, футболист намерен спасти так нелепо разрушенный союз с певицей.
В начале этого лета как гром среди ясного неба прозвучала информация о разводе певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике.После двенадцати лет брака их считали едва ли не примером для подражания, супруги воспитывали двоих детей.Но, как выяснилось, всему виной измена Пике.
Причем, не просто измена – Жерар, судя по всему, строил серьезные планы на свою любовницу. В результате чего так легко согласился на развод.Но немного погодя Шакира заявила об отъезде с детьми на проживание в США, в результате чего Пике мог потерять связь с детьми.
Футболист пригрозил супруге судом, а та в ответ пообещала раскрыть компромат о нем, собранный за год семейной жизни.В общем, назревал еще один громкий звездный судебный процесс. Но, как пишут западные СМИ, Пике бросил женщину, из-за которой разрушилась его семейная жизнь. По мнению экспертов, это может быть сделано лишь с одной целью – попытаться спасти отношения с Шакирой и сохранить семью. Вопрос лишь в том, простит ли певица футболиста?