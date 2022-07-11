Пике расстался с любовницей ради спасения брака

Похоже, футболист намерен спасти так нелепо разрушенный союз с певицей.

В начале этого лета как гром среди ясного неба прозвучала информация о разводе певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике.После двенадцати лет брака их считали едва ли не примером для подражания, супруги воспитывали двоих детей.Но, как выяснилось, всему виной измена Пике.

Причем, не просто измена – Жерар, судя по всему, строил серьезные планы на свою любовницу. В результате чего так легко согласился на развод.Но немного погодя Шакира заявила об отъезде с детьми на проживание в США, в результате чего Пике мог потерять связь с детьми.