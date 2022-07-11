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23 минуты назад

«Я ревную его»: Юлия Ковальчук рассказала об отношениях с Алексеем Чумаковым

Вечерняя Москва

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» рассказала о своих чувствах к певцу Алексею Чумакову, с которым она находится в отношениях почти 15 лет

«Я ревную его»: Ковальчук — об отношениях с Чумаковым
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Я ревную его. Но как женщина я почувствую, если у него появится эмоциональная зависимость. Я могу ревновать только к этому. Мы с ним все прошли: и огонь, и воду, и медные трубы. Он знает, что от меня ожидать, и я знаю особенности его характера. Как женщина я стараюсь делать все, чтобы у него это было, чтобы не возникло желание это где-то подсмотреть или попробовать. Но жизнь такая штука… Люди и в 50, и в 60 разводятся",

— рассказала певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Ковальчук подчеркнула, что чувствует ревность, так как ее муж — привлекательный мужчина, но никогда не покажет этого на публике. Она допускает, что супруг может с кем-то флиртовать, и считает, что в артистической профессии это даже необходимо.

"Он знает, что может заставить меня флиртовать, что может мне понравиться, и наоборот. Он не исключает моего флирта — я не исключаю его. Мы артисты — у нас должна быть сексуальная энергетика, чтобы собирать концерты",

— высказалась певица.

Юлия Ковальчук рассказала, из чего складывается ее заработок на сегодняшний день и какие основные траты она совершает.

Звёзды,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
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