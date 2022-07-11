«Я ревную его»: Ковальчук — об отношениях с Чумаковым

"Я ревную его. Но как женщина я почувствую, если у него появится эмоциональная зависимость. Я могу ревновать только к этому. Мы с ним все прошли: и огонь, и воду, и медные трубы. Он знает, что от меня ожидать, и я знаю особенности его характера. Как женщина я стараюсь делать все, чтобы у него это было, чтобы не возникло желание это где-то подсмотреть или попробовать. Но жизнь такая штука… Люди и в 50, и в 60 разводятся",