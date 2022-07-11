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9 минут назад

Шаляпин заявил, что "ничего не получил" из наследства покойной жены

Газета.Ruиещё 3

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что не получил наследство покойной жены Татьяны Виолы Дэвис. Его слова цитирует StarHit.

Шаляпин заявил, что "ничего не получил" из наследства покойной жены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все случилось в США, а там с насильственными смертями очень строго... Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано",

- объяснил шоумен.

Также он добавил, что его история с умершей супругой была "рейтинговой и яркой", из-за чего об исполнителе распространялась недостоверная информация. Сейчас Шаляпин состоит в отношениях с моделью Ольгой Сан.

Прохор Шаляпин и миллионерша Татьяна Виола Дэвис поженились в прошлом году. Бизнесвумен заразилась коронавирусом и умерла всего через месяц после свадьбы с исполнителем.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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