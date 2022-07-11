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9 минут назад

Айза объяснила, почему ей не удается построить крепкие отношения с мужчинами

Газета.Ru

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, почему у нее не получается построить долгосрочные и крепкие отношения с возлюбленными. Ее слова цитирует ФАН.

Айза объяснила, почему не может построить крепкие отношения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экс-супруга рэпера Гуфа объяснила, что сама выбирает не тех мужчин. "То есть в начале я люблю чудовище и думаю, что это принц", - отметила она.

Как объяснила Айза, после этого она начинает разочаровываться в избраннике. Также она считает, что многие мужчины были недолюбленными в детстве, из-за чего не могут проявлять свои эмоции.

Ранее Айза заявила, что мать Гуфа бросила его в подростковом возрасте ради личной жизни. Также она призналась, что музыкант в начале отношений не хотел даже думать о детях, но потом сам предложил завести ребенка, и она быстро забеременела.

Звёзды,Гуф,
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