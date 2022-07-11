Айза объяснила, почему не может построить крепкие отношения

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, почему у нее не получается построить долгосрочные и крепкие отношения с возлюбленными. Ее слова цитирует ФАН.

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Экс-супруга рэпера Гуфа объяснила, что сама выбирает не тех мужчин. "То есть в начале я люблю чудовище и думаю, что это принц", - отметила она.

Как объяснила Айза, после этого она начинает разочаровываться в избраннике. Также она считает, что многие мужчины были недолюбленными в детстве, из-за чего не могут проявлять свои эмоции.