Айза объяснила, почему не может построить крепкие отношения

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, почему у нее не получается построить долгосрочные и крепкие отношения с возлюбленными. Ее слова цитирует ФАН.
Экс-супруга рэпера Гуфа объяснила, что сама выбирает не тех мужчин. "То есть в начале я люблю чудовище и думаю, что это принц", - отметила она.
Как объяснила Айза, после этого она начинает разочаровываться в избраннике. Также она считает, что многие мужчины были недолюбленными в детстве, из-за чего не могут проявлять свои эмоции.
Ранее Айза заявила, что мать Гуфа бросила его в подростковом возрасте ради личной жизни. Также она призналась, что музыкант в начале отношений не хотел даже думать о детях, но потом сам предложил завести ребенка, и она быстро забеременела.