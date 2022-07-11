Нетребко продает квартиру в США

Российская оперная певица Анна Нетребко решила избавиться от квартиры в США. Об этом сообщает Youtube-канал «БЮРО» со ссылкой на интернет-сервис для размещения объявлений о недвижимости StreetEasy.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет об апартаментах, которые находятся на улице West End Avenue в Нью-Йорке. Недвижимость площадью 314,2 квадратных метра в многоэтажном доме 2007 года постройки выставили на продажу еще в середине июня, однако о планируемой сделке стало известно только сейчас. По словам риелтора Константина Зализняка, квартира Нетребко так долго не может найти нового владельца из-за несоответствия цены и качества — он считает, что на рынке присутствуют и более привлекательные варианты.

В апартаментах есть четыре спальни, пять ванных комнат, две кухни, столовая, гардеробная и кабинет. Из панорамных окон открывается вид на реку Гудзон, мост Джорджа Вашингтона и Эмпайр-стейт-билдинг, полюбоваться которыми также можно с двух балконов. Кроме того, в стоимость покупки также входит большой контейнер для хранения вещей, расположенный на цокольном этаже здания. Для жителей дома доступны бассейн, фитнес-центр, спа-центр, игровая комната для детей, химчистка, помещение для хранения велосипедов, а также гараж.