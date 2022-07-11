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2 часа назад

Водонаева сравнила Джоли и «переколотых мамашек» из российского шоу-бизнеса

Lenta.ruиещё 1

Журналистка и телеведущая Алена Водонаева оценила внешность американской актрисы Анджелины Джоли и противопоставила звезду «мамашам» из российского шоу-бизнеса. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Водонаева сравнила Джоли и «переколотых мамашек»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, блогерша прокомментировала видео, на котором звезда фильма «Лара Крофт» предстала вместе с 16-летней дочерью Шайло Джоли-Питт во время концерта итальянской группы Måneskin в Риме.

«Джоли — порода, истинная красота, идеальная геометрия и природные пропорции»,

— отметила она.

При этом Водонаева также высказалась об отечественных инфлюэнсерах и их детях, призвав подписчиков сравнить их с актрисой и ее ребенком.

«В нашем шоу-бизнесе, особенно в современной блогерской тусовке, редкость, когда дети похожи на своих мам. На своих прооперированных, переколотых, отекших от вмешательств мам»,

— заявила ведущая.

Звёзды,Анджелина Джоли,Алена Водонаева,
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