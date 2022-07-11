Мороз призналась, что изменяла Богомолову

"Думаю, что Боб меня нежно полюбил из-за моего понимания пространства, позирования, которому учил меня папа, когда читал мне сказки. Правда, у меня с Бобом какая-то любовь случилась. Для меня это была любовь с первого взгляда. У него, наверное, не с первого раза, но — правда",