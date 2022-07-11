Мороз призналась, что изменяла Богомолову

Некоторое время назад Дарья Мороз и Константин Богомолов расстались спустя восемь лет брака. Многие поклонники были уверены, что семью разбила Ксения Собчак, однако в недавнем интервью "Скажи Гордеевой" Мороз призналась, что изменяла супругу с другим мужчиной.
Интересно, что с любовником Дарью познакомил сам Константин, который привел жену на кастинг в спектакль «Сказки Пушкина» режиссера Роберта Уилсона. Режиссеру настолько понравилась Мороз, что он дал ей в спектакле сразу три роли.
"Думаю, что Боб меня нежно полюбил из-за моего понимания пространства, позирования, которому учил меня папа, когда читал мне сказки. Правда, у меня с Бобом какая-то любовь случилась. Для меня это была любовь с первого взгляда. У него, наверное, не с первого раза, но — правда",
— призналась актриса.
Однако Мороз отметила, что расставание с Богомоловым состоялось вовсе не из-за этого. По ее словам, в какой-то момент в семье наступил жесточайший кризис, и преодолевать его супруги уже не стали.