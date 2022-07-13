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2 часа назад

«Непревзойденный»: жена показала постройневшего и похорошевшего Стаса Михайлова

Экспресс газетаиещё 1

Что происходит с кумиром россиянок?

Жена показала постройневшего и похорошевшего Михайлова
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Супруги Стас и Инна Михайлова по праву считаются одной из самых образцовых в отечественном шоу-бизнесе пар. 53-летний артист души не чает в красавице жене, а та отвечает ему взаимностью. Они познакомились в далеком 2006 году, и с того момента чувства между Михайловым так и не остыли.

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Возможно, на семейном счастье Стаса и Инны сказалось то, что за плечами у обоих уже были распавшиеся браки. Так что полученный опыт помогает звездной чете сохранять гармоничные отношения внутри семьи. И это не говоря уже о том, что каждый в этом браке старается следить за собой и выглядеть соответственно своему статусу.

Так, 53-летний исполнитель хита «Все для тебя» несмотря на возраст не позволяет себе расслабиться. Еще год назад Михайлова можно было назвать слегка полноватым. Зато сейчас мужчина ничем не уступает более молодым коллегам. И жена певца с удовольствием публикует его фотографии на личной странице в соцсетях.

То ли сработала магия ракурса, то ли Станислав Владимирович продолжает усиленно трудиться над своей фигурой, но изменения в его внешности заметны невооруженным глазом.

«Непревзойденный», — тут же отреагировала на пост одна из пользовательниц Сети.

Инна, судя по всему, тоже полностью довольна обликом своего благоверного. Так, поделившись новыми кадрами, звездная блондинка посвятила любимому трогательные строчки, написанные самим Стасом.

соцсети

«Моя душа, как пленница, греховным вся, пороком скована. Хвали ее — она вся белая, начни ругать — она ж вся черная. И наши Души, словно путники, то падаем, то поднимаемся. Спаси, Господь, когда оступимся, прости, Господь, когда покаемся», — написала Инна.

Напомним, еще совсем недавно ходили слухи про разлад в звездном семействе. Подобные разговоры спровоцировала сама Михайлова, бросив мужа в Москве и отправившись в путешествие. Поклонники пары забеспокоились потому, что ранее звездная чета отправлялась в поездки вместе. До Инны разумеется, дошли досужие сплетни. Жена Михайлова тут же опровергла новости о проблемах с супругом.

Звёзды,Стас Михайлов,
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