Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей

Lenta.ru

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна рассказала, что потратила на кровать несколько сотен тысяч рублей, однако мебель ей не понравилась. Звезда поделилась подробностями в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора Айза заявила, что любит тратить деньги. В ответ на это Утяшева попросила дизайнера рассказать о своей самой безумной покупке. Айза отметила, что однажды купила кровать за 400 тысяч рублей, но в итоге отказалась от мебели, так как она ей разонравилась.

К безумным покупкам певица также отнесла строительные работы. По словам Айзы, она делала ремонт дома, а после того как результат ей не понравился, сразу начала новый. Первая часть процесса обошлась ей в 15 миллионов рублей.

«А сейчас я хочу новую квартиру купить»,

— заявила дизайнер.

Звёзды,Гуф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители