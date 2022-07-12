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2 часа назад

Мать Пьера Нарцисса считает, что певца убили врачи

Слово и Делоиещё 1

Друг исполнителя Пьера Нарцисса Сергей Дворцов заявил, что родительница умершего артиста винит врачей в его смерти.Нарцисс скончался в Москве 21 июня, однако его тело до сих пор не погребено должным образом. Траурная процессия переносилась два раза из-за прихоти его родственников. Недавно стало известно, что похороны состоятся 23 июля в родном Камеруне.

Мать Пьера Нарцисса считает, что певца убили врачи
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Официально объявляю, что все проблемы исходили от матери Пьера. Считаю это издевательством над телом, душой и над всеми нами. Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?!», — заявил Дворцов в разговоре со «СтарХитом».

Бывший участник «Фабрики звезд» пожаловался на плохое самочувствие 20 июня, после чего его доставили в больницу. Там ему сделали операцию, однако во время хирургического вмешательства произошли осложнения и Нарцисс умер от остановки сердца.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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