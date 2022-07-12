Мать Пьера Нарцисса считает, что певца убили врачи

«Официально объявляю, что все проблемы исходили от матери Пьера. Считаю это издевательством над телом, душой и над всеми нами. Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?!», — заявил Дворцов в разговоре со «СтарХитом».