Мать Пьера Нарцисса считает, что певца убили врачи

Друг исполнителя Пьера Нарцисса Сергей Дворцов заявил, что родительница умершего артиста винит врачей в его смерти.Нарцисс скончался в Москве 21 июня, однако его тело до сих пор не погребено должным образом. Траурная процессия переносилась два раза из-за прихоти его родственников. Недавно стало известно, что похороны состоятся 23 июля в родном Камеруне.
«Официально объявляю, что все проблемы исходили от матери Пьера. Считаю это издевательством над телом, душой и над всеми нами. Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?!», — заявил Дворцов в разговоре со «СтарХитом».
Бывший участник «Фабрики звезд» пожаловался на плохое самочувствие 20 июня, после чего его доставили в больницу. Там ему сделали операцию, однако во время хирургического вмешательства произошли осложнения и Нарцисс умер от остановки сердца.