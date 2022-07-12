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2 часа назад

Алибасов объяснил, почему мужчина имеет право изменять

Диана Товсепова

Продюсер Бари Алибасов объяснил, почему считает, что мужчина имеет право изменять своей любимой женщине в программе «Хватит слухов!».

Алибасов объяснил, почему мужчина имеет право изменять
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня никогда не бывало такого, чтобы я влюблялся в одну. Ну нравятся две, три. И, собственно говоря, для мужчины это нормально. Он же все-таки осеменитель, а не носитель яйцеклетки. Одной», — считает Алибасов.

При этом Бари Алибасов даже заявил, что свое наследство хотел бы переписать на собаку Кузю, для того, чтобы его экс-супругам не было, что делить.

Ранее мы писали о том, что актриса Дарья Мороз призналась в изменах режиссеру Константину Богомолову.

Звёзды,Бари Алибасов,Дарья Мороз,Константин Богомолов,
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