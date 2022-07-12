Алибасов объяснил, почему мужчина имеет право изменять

Продюсер Бари Алибасов объяснил, почему считает, что мужчина имеет право изменять своей любимой женщине в программе «Хватит слухов!».
«У меня никогда не бывало такого, чтобы я влюблялся в одну. Ну нравятся две, три. И, собственно говоря, для мужчины это нормально. Он же все-таки осеменитель, а не носитель яйцеклетки. Одной», — считает Алибасов.
При этом Бари Алибасов даже заявил, что свое наследство хотел бы переписать на собаку Кузю, для того, чтобы его экс-супругам не было, что делить.
Ранее мы писали о том, что актриса Дарья Мороз призналась в изменах режиссеру Константину Богомолову.