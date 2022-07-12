Спустя месяц: выяснилось, когда Пьера Нарцисса похоронят на родине

Российский певец камерунского происхождения скончался в московской больнице 21 июня от последствий подагры. Тело российского певца Пьера Нарцисса две недели не могут предать земле.

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Прощание со звездой состоялось с третьей попытки только 30 июня. После этого гроб отправлен на родину Нарцисса в Камерун.

В посольстве Камеруна в России рассказали, когда певец будет предан земле.

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», — рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь посольства Танга Бианг.

Напомним, певец скончался в возрасте 45 лет.