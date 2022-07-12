Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Бородина ответила на насмешки по поводу ее внешности

Lenta.ru

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на насмешки по поводу ее внешности. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бородина ответила на насмешки по поводу ее внешности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 39-летняя знаменитость разместила видео в сторис, где она предстала перед подписчиками без макияжа. В опубликованном ролике звезда рассказала, что в сети распространилась фотография, на которой она снялась без фильтров. По словам Бородиной, многие пользователи обратили внимание на разницу во внешности в жизни и на снимках, которыми она делится с фанатами, и начали писать насмешливые комментарии под публикациями в ее соцсетях.

лента.ру

В связи с этим ведущая реалити-шоу «Дома-2» заявила, что не беспокоится по поводу своей внешности.

«Вот люди вместо того, чтобы заняться своей кожей, собой (...), зачем-то ищут изъяны у публичных людей. Я не парюсь по поводу своей внешности. Я знаю прекрасно, как могут выглядеть люди к 40 годам», — высказалась Бородина.

В июне Ксения Бородина опровергла слухи о пластических операциях. Знаменитость записала видео в своих соцсетях, в котором она ответила на вопрос одной из подписчиц о том, делала ли она операцию бандажирования желудка (хирургическое вмешательство, направленное на радикальную борьбу с ожирением — прим. «Ленты.ру»).

Звёзды,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители