Буланову удивило повышенное внимание к Шатунову

Певица Татьяна Буланова высказалась по поводу внимания, которое сейчас приковано к Юрию Шатунову и его смерти. Например, недавно стало известно, что ему могут установить памятник в Москве — открыт конкурс на эскиз для его статуи. По мнению исполнительницы, люди поздно спохватились, а внимание артистам необходимо при жизни.