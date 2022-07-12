Буланову удивило повышенное внимание к Шатунову

Певица Татьяна Буланова высказалась по поводу внимания, которое сейчас приковано к Юрию Шатунову и его смерти. Например, недавно стало известно, что ему могут установить памятник в Москве — открыт конкурс на эскиз для его статуи. По мнению исполнительницы, люди поздно спохватились, а внимание артистам необходимо при жизни.
«Он остался в памяти народа. Но об артистах начинают говорить, когда они умирают. Помнить надо при жизни, помогать им, ведь многие с огромным потенциалом, но не могут купить песни, это очень дорого», — сказала Буланова в комментарии BLITZ.center.
Певица считает, что награждать людей лучше при жизни, а средства лучше выделить на поддержку молодых исполнителей. О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Он отдыхал за городом, когда почувствовал себя плохо. Подоспевшая скорая не смогла помочь певцу. Он скончался от сердечной недостаточности.