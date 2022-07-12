Почему все говорят о том, что Кардашьян украла деньги у Спирс

В социальных сетях разразился настоящий скандал. Преданные поклонники Бритни Спирс, которые на протяжении последних 13 лет поддерживали певицу и ждали ее долгожданной свободы, не собираются останавливаться и хотят «вывести на чистую воду» всех виновных в бедах их кумира. Так, в центре онлайн-расследования оказались сестры Кардашьян. В чем обвиняют звезд сетевые детективы, читайте в материале «Рамблера».

Поклонники Бритни Спирс смогли найти и предоставить доказательства в социальных сетях того, что бывший бизнес-менеджер певицы Лу Тейлор несколько лет назад вывела 600 миллионов долларов на счет Ким Кардашьян. Что интересно, именно пронырливая Лу убедила отца Спирс взять дочь под опеку 13 лет назад, после чего Тейлор стала следить за всеми финансами звезды. Удалось ей провернуть мошенническую схему с помощью родной сестры Бритни – Джейми Линн, с которой, кстати, сама певица тоже планирует судиться.

В начале этого года журнал Forbes сообщил, что состояние Ким Кардашьян резко увеличилось ровно на 600 миллионов долларов (напомним, согласно конспирологической теории поклонников, именно столько Лу Тейлор перевела со счета фонда Бритни Спирс). Вишенкой на торте стало то, что сейчас бывший менеджер певицы напрямую сотрудничает с бьюти-компаниями Ким Кардашьян (KKW Beauty) и Кайли Дженнер (Kylie Cosmetics).

По слухам, у Тейлор были грандиозные планы: говорят, что Лу рассчитывала уговорить Ким оформить опекунство над Канье Уэстом, которому диагностировали биполярное расстройство. Так, Ким получила бы полный контроль над финансами супруга (на тот момент о разводе не шло и речи), а Тейлор бы неплохо на этом зарабатывала. Однако поклонники семейства Кардашьян ставят под сомнение эти догадки, утверждая, что Ким не согласилась бы пачкать репутацию и брать ответственность за неуравновешенного рэпера.

Отметим, что пока никаких официальных обвинений против Ким Кардашьян никто не выдвигал, но поклонники Спирс активно собирают все доказательства, чтобы наказать обидчиков певицы.