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3 часа назад

Лепс высказался о своих отношениях: «Не могу сказать, что очень уважал»

WomanHit.ruиещё 1

Григорий отметил, что по-настоящему влюблялся несколько раз.

«Не могу сказать, что очень уважал»
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певец Григорий Лепс был женат два раза и состоял во многих отношениях. Благодаря большому опыту артист понял, что для него важно во взаимодействии с избранницей. Так, Лепс признался, что ценит уважение.

«Есть у меня вопрос, он касается уважения. Любовь может существовать год, три, пять, иногда до конца дней, но это не говорит о том, что человек может уважать своего любимого. Уважение, скорее… Для меня это важно»,

— отметил исполнитель.

Мужчина заявил, что в своей жизни по-настоящему влюблялся несколько раз. «Но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор, или нет. По крайней мере, я делал все, чтобы меня уважали. Если человек тебя не уважает, от него нужно просто бежать семимильными шагами — и чем быстрее, тем лучше», — приводит слова певца «Московский комсомолец».

Напомним, Григорий был женат на Светлане Дубинской, которая родила ему дочь Ингу. Второй супругой была Анна Шаплыкова. Женщина подарила знаменитости двух дочерей и сына.

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