«Есть у меня вопрос, он касается уважения. Любовь может существовать год, три, пять, иногда до конца дней, но это не говорит о том, что человек может уважать своего любимого. Уважение, скорее… Для меня это важно»,

Мужчина заявил, что в своей жизни по-настоящему влюблялся несколько раз. «Но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор, или нет. По крайней мере, я делал все, чтобы меня уважали. Если человек тебя не уважает, от него нужно просто бежать семимильными шагами — и чем быстрее, тем лучше», — приводит слова певца «Московский комсомолец».