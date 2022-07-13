Анастасия Чернобровина рассказала, почему скрывала рождение ребенка

Звезда тайно стала мамой еще одного мальчика.
45-летняя телеведущая Анастасия Чернобровина в прошлом году тайно родила второго ребенка. О появлении на свет мальчика по имени Игорь знаменитость рассказала только спустя семь месяцев после его рождения.
«Счастье любит тишину. Во время беременности стараюсь укрыться в своем коконе. И пусть весь мир подождет. Зрители на время меня потеряли, но ненадолго. После рождения малыша, через месяц с небольшим, я уже вернулась на работу», — рассказала Чернобровина.
По словам ведущей, она хотела вернуться к работе как можно быстрее.
«Когда собралась рожать, у меня обнаружился ковид. Все было как во сне. Ребенка после родов сразу забрали, и я его увидела, только когда получила отрицательный тест. У меня были мысли посидеть в декрете, как все. Но муж, зная, что я начну чахнуть без работы, говорит: „У тебя столько энергии! Нам дома столько не надо. Выходи на работу, мы все успеем. Если очень захотеть, все можно совмещать!“ Сейчас я вижу, что работа мне никак не мешает быть фанатичной мамой», — подчеркнула Анастасия в разговоре с порталом 7days.ru.
Напомним, звезда впервые стала мамой в 2017 году — она родила сына Артемия. Телеведущая скрывала и свою первую беременность, однако о рождении наследника рассказала спустя месяц после его появления на свет.