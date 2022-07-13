Анастасия Чернобровина рассказала, почему скрывала рождение ребенка

«Когда собралась рожать, у меня обнаружился ковид. Все было как во сне. Ребенка после родов сразу забрали, и я его увидела, только когда получила отрицательный тест. У меня были мысли посидеть в декрете, как все. Но муж, зная, что я начну чахнуть без работы, говорит: „У тебя столько энергии! Нам дома столько не надо. Выходи на работу, мы все успеем. Если очень захотеть, все можно совмещать!“ Сейчас я вижу, что работа мне никак не мешает быть фанатичной мамой», — подчеркнула Анастасия в разговоре с порталом 7days.ru.